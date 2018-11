Il Manchester United ha ribaltato la sfida allo Stadium. Decisivi i cambi di Mourinho, sbagliati quelli di Allegri

«I cambi sono fondamentali» ripete spesso Massimiliano Allegri. Il tecnico ha azzeccato spesso e volentieri le sostituzioni, cambiando in tante occasioni il destino di una gara. Ieri sera però, in occasione di Juventus-Manchester United, i cambi decisivi sono stati quelli di Mourinho. L’allenatore bianconero aveva meno scelte rispetto al solito (indisponibili e non convocati Bernardeschi, Emre Can, Douglas Costa e Kean), Cancelo non era al meglio e ha perso la partita sui cambi. Sami Khedira è uscito al 60′ per far posto a Matuidi (il francese non era al meglio, il tedesco rientrava da un mese di stop), Barzagli è entrato per l’ottimo De Sciglio.

Mou ha mandato in campo Mata per mettere al centro dei palloni interessanti per la testa di Marouane Fellaini e i due hanno confezionato i due gol che hanno permesso allo United di ribaltare la gara nei minuti finali. Barzagli e Matuidi, i due cambi di Allegri, sono risultati decisivi…ma al contrario. Con l’ingresso del difensore, la squadra bianconera, che stava dominando, è arretrata, ha abbassato il suo baricentro e ha permesso allo United di rientrare in partita. Blaise, con una ingenuità non da lui, ha commesso fallo al limite dell’area su Pogba, leggendo male la giocata, e Mata non ha perdonato. Barza invece ha concesso il fallo da cui è nato il gol dell’1-2. La chiave di lettura è semplice: Mourinho con Mata e Fellaini (decisivi entrambi nei 2 gol) ha vinto la partita, Allegri l’ha persa con Barzagli e Matuidi.