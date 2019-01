Moviola e Var Milan-Napoli: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Milan-Napoli: gli episodi arbitrali della gara valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i rossoneri di Gennaro Gattuso ricevono la squadra allenata dal grande ex Carlo Ancelotti; Milan al quarto posto con 34 punti e reduce dalla vittoria in casa del Genoa, Napoli secondo (47) dopo l’ultimo successo casalingo sulla Lazio. A dirigere la sfida di San Siro è l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Gli assistenti sono Peretti e Vuoto, il quarto uomo è Fourneau; al Var c’è Giacomelli con Paganessi (Avar). Doveri ha già diretto in un’altra occasione la sfida tra rossoneri e azzurri: nella scorsa stagione, al ‘San Paolo’, vittoria del Napoli sul Milan col risultato di 2-1. Ecco gli episodi arbitrali di Milan-Napoli:

Al 18′ del primo tempo anche nel Napoli arriva la prima ammonizione: a prendere il giallo è Fabian Ruiz

Al 17′ del primo tempo arriva il primo cartellino della partita: Cutrone si becca il giallo