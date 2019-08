MOVIOLA Verona Bologna: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la prima giornata di Serie A 2019/20: moviola Verona Bologna

Sarà Antonio Giua di Olbia ad arbitrare la prima di campionato di Bologna e Verona. Il direttore di gara 31enne sardo, è uno dei due debuttanti in Serie A. I suoi assistenti saranno Schenone ed Imperiale, quarto uomo Di Martino, mentre al VAR ci sarà Nasca e suo assistente Galetto.

L’EPISODIO

Calcio di rigore fischiato da Giua per un fallo durissimo di Dawidowicz ai danni di Orsolini partito in velocità. Il rossoblu termina giù, per l’arbitro è rigore e rosso diretto per il difensore polacco.