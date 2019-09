Il calcio piange la morte di Gaetano Scirea – 3 settembre 1989 – VIDEO

Il 3 settembre 1989, in un maledetto incidente stradale in Polonia, perde la vita Gaetano Scirea, colonna della Juve e dell’Italia

Il 3 settembre 1989, in un maledetto incidente stradale in Polonia, perde la vita Gaetano Scirea. Autentico simbolo e modello della Juventus e della Nazionale. Vice dell’allenatore bianconero Zoff dopo una strepitosa carriera in campo, stava rientrando in Italia dopo aver visionato una partita del Gornik Zabrze, che sarebbe stato il prossimo avversario della Vecchia Signora in Coppa Uefa.

Scirea è e sarà sempre ricordato come un difensore elegante e come una figura irreprensibile. Sette scudetti, due Coppe Italia, una coppa Uefa, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa Uefa, una Coppa Campioni e una Intercontinentale con i bianconeri, oltre naturalmente alla Coppa del Mondo nel 1982 con l’Italia.

