Murillo Sampdoria: un rinforzo di esperienza per i blucerchiati

La Sampdoria è a un passo da Murillo. SI tratterebbe di un innesto importante per la squadra di Eusebio Di Francesco

Murillo è vicino alla Sampdoria. Si tratterebbe di un colpo in controtendenza con la politica blucerchiata: dopo i tanti giovani presi a poco, arriverebbe a Genova un profilo di esperienza che ha giocato in tante piazze importanti.

Si tratta di un difensore veloce e aggressivo, bravo nei duelli individuali (un qualcosa che Di Francesco apprezza). Inoltre, si è messo alla prova anche nel sistema di Marcelino a Valencia, un allenatore che cura in modo maniacale la fase di non possesso. Per quanto sia destro di piede, Murillo gioca bene anche sul centrosinistra, quindi è in grado di sostituire l’eventuale partenza di Andersen