Milan, Musacchio ironizza sul rigore concesso al Manchester City – FOTO

Il difensore del Milan ha condiviso un post nel quale fa un ironico paragone tra il fallo di mano di Rose e quello di Alex Sandro

Durante la partita di Champions League tra Tottenham e Manchester City, l’arbitro, dopo aver controllato le immagini al Var, ha assegnato un rigore ai Citizens che ha fatto molto eco. Il fallo di mano di Rose è, infatti, identico a quello commesso da Alex Sandro in occasione di Juventus-Milan. Fabbri, come noto, decise però di non assegnare il calcio di rigore ai rossoneri.

La questione non è sfuggita agli occhi del difensore del Milan Mateo Musacchio, il quale ha condiviso un’ironica storia su Instagram.