Nainggolan Cagliari, è fatta: domani il primo allenamento. Le ultime

È fatta per il passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari: domani svolgerà il primo allenamento. Fissate anche le visite mediche

Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, è fatta per il passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari. Il calciatore si trasferirà dall’Inter in Sardegna con la formula del prestito secco.

Domani svolgerà già il primo allenamento a Cagliari. Mentre per le visite mediche, queste sono in programma per la giornata di lunedì in città e non a Milano, come inizialmente previsto.