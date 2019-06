Nainggolan Vidal, clamorosa ipotesi scambio: le ultime

Nelle ultime ore si è diffusa la clamorosa idea di uno scambio tra Nainggolan e Vidal. Le ultime sull’indiscrezione

Nainggolan non è il profilo che più piace a Conte, non tanto in campo quanto più fuori. Il centrocampista difficilmente cambierà comportamento e per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe andar via da Milano.

Nelle ultime ore si è diffusa una clamorosa ipotesi che vorrebbe uno scambio tra il belga e Arturo Vidal, che Conte e Marotta conoscono bene. L’idea, lanciata da un agente Fifa, non è naufragata ma al momento non va neppure considerata calda.