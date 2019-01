Nandez, Angelici annuncia: «Offerta del Cagliari accettata, ma…»

Si sblocca l’affare Nandez per il Cagliari, Angelici rivela: «Offerta accettata, non la modalità di pagamento. Serve un ultimo sforzo».

Buone notizie dal Sud America per il Cagliari. Si sblocca infatti l’affare Nahitan Nandez per il club rossoblù del presidente Tommaso Giulini, la cui ultima offerta di oltre 18 milioni di euro (21 milioni di dollari) è stata accettata dal Boca Juniors. A darne notizia è stato ai microfoni di “Radio La Red” il presidente degli Xeneizes in persona, Daniel Angelici, il quale ha tuttavia precisato che per la fumata bianca serve un ulteriore sforzo da parte dei sardi.

«Abbiamo parlato con Nandez, – ha rivelato il patron del Boca – e ci ha detto che vuole andare in Italia. Noi abbiamo accettato l’offerta del Cagliari, ma non la modalità di pagamento proposta. Per averlo servirà uno sforzo in più». Parole importanti, quelle del numero uno del Boca, che avvicinano Nandez alla Serie A e al Cagliari. I rossoblù, che hanno praticamente definito l’affare Birsa (lo sloveno che arriva per sostituire Castro farà domani le visite mediche), in attesa di capire quale sarà il futuro di Nicolò Barella e quanti soldi potranno incassare dalla sua eventuale cessione, inseguono il grande colpo a centrocampo.

BARELLA, SARRI SI SCOPRE: «SENZA FABREGAS CI SERVE UN CENTROCAMPISTA»