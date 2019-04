Napoli, Ancelotti contento del risultato ma bacchetta la squadra: «Primo tempo in pareggio segnale negativo. Subito gol da un’ingenuità»

Carlo Ancelotti è contento a metà per l’ampia vittoria del suo Napoli contro la Roma: «Mi aspettavo questa prestazione, c’era un buono spirito in allenamento al di là delle assenze. Nel primo tempo siamo stati leziosi, nel secondo tempo siamo stati più bravi».

Ancelotti bacchetta la sua squadra, che ha subito il gol del momentaneo pareggio, alla fine del primo tempo per un’ingenuità di Meret: «Il fatto che il primo tempo sia finito in pareggio è stato un segnale negativo. Abbiamo subito gol da un’ingenuità, non è un caso che sia finito 1-1 perchè ci doveva essere un vantaggio più ampio da parte nostra».

Il Napoli, saldamente secondo in campionato, può rivolgere il pensiero al difficile turno di Europa League, contro l’Arsenal: «È un onore se qualcuno pensa che siamo favoriti in Europa League, speriamo di arrivare bene alla sfida con l’Arsenal. Dobbiamo tenere questa intensità perchè non sarà facile».