Napoli, dal Boca Juniors ecco il centrocampista Agustin Almendra

La conferma arriva direttamente dal presidente del Boca, Angelici, a Radio La Red: il Napoli è vicino al centrocampista centrale

Argentino, 19 anni e nel mirino di Giuntoli. «Ci sono molti club interessati a lui – conferma il presidente del Boca Angelici -, ma il Napoli è sicuramente il più determinato. Stiamo analizzando le proposte, è probabile che il giocatore vada via»

Centrocampista centrale, con una valutazione intorno ai 15 milioni di euro, può giocare in regia o mediano nel 4-4-2 di Ancelotti. Quindici presenze in campionato e 4 in Copa Libertadores, un solo gol e tanta voglia di provare un’esperienza nuova, al Napoli di Ancelotti.