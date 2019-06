Il Napoli per arrivare a Diego Costa potrebbe inserire nell’affare Diawara, che interessa all’Atletico Madrid

Non solo James Rodriguez: nel mirino del Napoli è finito anche un altro attaccante, Diego Costa. Il giocatore piace molto al presidente De Laurentiis che vorrebbe portarlo in azzurro e per farlo starebbe pensando ad una contropartita: Diawara.

Il centrocampista piace molto a Simeone, che lo vorrebbe per sostituire Rodrigo Hernandez, ormai in partenza da Madrid. Gli azzurri potrebbero dunque concludere l’affare con i Colchoneros inserendo il guineano, che piace anche il Premier.