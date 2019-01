Napoli, Diawara sicuro: «La Juve non ha ancora vinto il campionato»

Il giovane centrocampista del Napoli, Diawara si confessa: «Giocare al Napoli è un onore»

Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, della sua esperienza nel club Partenopeo.

Sul suo rapporto col calcio – «Giocare a calcio era il mio sogno da bambino, sono molto contento di me stesso e di fare di un divertimento il mio lavoro. In allenamento cerco di dare sempre il massimo, ma vado al campo per divertirmi. Mi piace giocare a calcio, mi piace allenarmi».

Sul suo ruolo – «La scelta è dell’allenatore. Stiamo dando tutti un contributo per vincere qualcosa e realizzare i nostri sogni. Se tutti mettiamo qualcosa, possiamo riuscirci».

Sul Napoli – «Qui ci sono solo campioni, c’è un gran gruppo. Giocare al Napoli non è facile, se arrivi qui vuol dire che hai già qualcosa di importante nelle gambe».

Sulla distanza con la Juve – «Il campionato non è ancora finito. È difficile, sicuramente, ma cerchiamo di continuare così, accumulare punti e accorciare fino a maggio».

Sul razzismo – «Il calcio deve rendere felici tutti, non deve essere una cosa contro una razza o un colore. Bisogna divertirsi, deve far felice chiunque».

Sulla sua crescita al Napoli – «Da quando sono a Napoli sono cresciuto molto. Sarri mi ha fatto crescere, ora con Ancelotti ancor di più, giorno dopo giorno. Sono molto felice di essere qui, venire a Napoli non è stata una scelta sbagliata».

Sul gol al Chievo – «È stata una giornata che non sarà facile dimenticare. Era in un momento in cui stavo giocando poco, arriva così un gol al 90′ che fa esplodere lo stadio. Sono rimasto senza parole. Sono tornato a casa e ho trovato delle lettere sulla porta, dei messaggi di ringraziamento. Ero molto felice ed orgoglioso».

Sull’Europa League – «Resta un obiettivo per noi. Ora però ci concentriamo su campionato e Coppa Italia, che sono più imminenti, poi quando arriverà l’Europa League parleremo anche di questa competizione».