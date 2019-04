Napoli, Nela è sicuro del passaggio in EL: «Gli azzurri vinceranno 3 a 0»

Napoli, Nela è sicuro del passaggio del turno della squadra di Ancelotti nei quarti di finale di Europa League contro l’Arsenal

Sebino Nela è sicuro del passaggio dell turno del Napoli in Europa League. La squadra di Ancelotti dovrà rimontare due gol all’Arsenal, vittorioso all’andata all’Emirates per 2-0. L’ex difensore della Roma crede nell’impresa: «Per me passa il Napoli, secondo me gli azzurri giocheranno una grande partita e vinceranno 3 a 0: al San Paolo il Napoli ha sempre fatto bene, non ha mai fallito».

Nela analizza la sfida, trovando una falla negli inglesi e credendo nell’operato di Ancelotti: «L’Arsenal ha una fase difensiva rivedibile, è un avversario alla portata. Ancelotti si aspetta di più dai suoi, soprattutto si aspetta di vedere una squadra completamente diversa rispetto a quella della gara d’andata».