Sturaro dà una mano al Napoli: rosso per il centrocampista per un fallaccio su Allan. Pasquadopo il VAR lo espelle – FOTO

Un Genoa intraprendente sta rendendo dura la vita al Napoli, che deve vincere se non vuole regalare lo scudetto alla Juve già in questo turno. A dare una mano agli azzurri, però, ci pensa Sturaro: fallaccio dell’ex bianconero su Allan.

Pasqua, dapprima lo ammonisce, ma poi viene richiamato al VAR da Aureliano. Le immagini sono inequivocabili, e dopo la revisione, il direttore di gara torna in campo e cambia la sua decisione: espulsione per Sturaro e Genoa in dieci.