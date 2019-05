Il Napoli si muove, in vista della prossima annata. Spunta l’idea Eljif Elmas, centrocampista del Fenerbahce

Summit per il presente ma soprattutto per il futuro. In questi minuti sta andando in scena un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Carlo Ancelotti e i dirigenti del Napoli, a casa del tecnico partenopeo. Secondo Sky Sport non è escluso che si possa parlare di Eljif Elmas.

Elmas, centrocampista classe 1999 del Fenerbahce, ha giocato 39 gare segnando 3 gol. Il Napoli ritiene abbia le potenzialità di Fabian Ruiz e ci sta facendo più di un pensierino. Quello del Napoli è un interesse concreto. In passato il suo nome era stato accostato a Lazio e Inter.