Oggi c’è stato un incontro tra Raiola e Lorenzo Insigne: non si è parlato del futuro del calciatore ma di questioni personali. Si parlerà di Lozano

Incontro a Napoli tra Raiola ed il suo assistito, Lorenzo Insigne. L’argomento più caldo del momento è il futuro dell’esterno partenopeo. Tuttavia sembra che il tema centrale fosse un altro. Infatti sono stati affrontate questioni calcistiche personali che riguardano Insigne e alcuni contratti legali.

Tuttavia, non è da escludere che nelle prossime ore ci possa essere un incontro tra Raiola e i vertici del Napoli. Non solo Insigne come argomento: si potrebbe parlare anche di Lozano, da tempo obiettivo di mercato del Napoli, il cui agente è proprio Raiola.