Napoli, Insigne capitano non convince: i dubbi di De Laurentiis

Napoli, Insigne capitano non convince: quando gli animi sembravano oramai distesi, la bomba di ADL sulla fascia al fantasista

Il rapporto tra Insigne e il Napoli sembra sempre avvolto da un velo di mistero. Quando gli animi sembravano essersi distesi, dopo la concreta possibilità di un prolungamento di contratto fino al 2022, ecco che arrivano i dubbi sul ruolo di capitano di Lorenzo Insigne. Dubbi che investono anche il patron De Laurentiis.

Infatti ADL si era dichiarato scettico sulla fascia al numero 24, forse per i continui mugugni di Insigne, o per un rapporto non proprio idilliaco con la tifoseria. Il presidente, però, ha detto di non voler mettere il muso nelle questioni tecniche, quindi rimanderà ad Ancelotti ogni decisione sul ruolo di Insigne all’interno della squadra, sempre che non si arrivi ad una cessione, che al momento appare improbabile.