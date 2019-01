Napoli-Lazio: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Lazio, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Napoli e Lazio pronte a scendere in campo per il posticipo domenicale della 20esima giornata di campionato di Serie A. Una sfida importante e avvincente tra due squadre che giocano bene a calcio e che negli ultimi anni hanno dato vita a interessanti duelli. Simone Inzaghi non ha mai battuto il Napoli da allenatore e ora si ritrova ad affrontare uno dei veterani del ruolo, Carlo Ancelotti. Il tecnico degli azzurri dovrà fare a meno di Marek Hamsik, non convocato e non ancora al meglio, e del difensore Chiriches. Assenti anche gli squalificati Koulibaly e Insigne. Nella Lazio assenti Murgia e Caceres e lo squalificato Marusic. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta su Napoli-Lazio.

Napoli-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Napoli-Lazio: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. In panchina: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Luperto, Hysaj, Rog, Verdi, Ounas. Allenatore: Ancelotti

In attesa di comunicazione ufficiali

Napoli-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Carlo Ancelotti dovrebbe affidarsi al consueto 4-4-2. Il tecnico degli azzurri dovrà fare a meno di Marek Hamsik, non convocato e non ancora al meglio, e del difensore Chiriches. Assenti anche gli squalificati Koulibaly e Insigne. In avanti Mertens ha recuperato e dovrebbe partire dal 1′ minuto con Milik. Ballottaggio in difesa tra Hysaj e Malcuit e tra Mario Rui e Ghoulam. Nella Lazio assenti Murgia e Caceres e lo squalificato Marusic. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta su Napoli-Lazio. Il tecnico dovrebbe rinunciare al 3-5-1-1 ‘fantasia’ lasciando in panchina Correa per aggiungere più muscoli in mezzo al campo con Parolo. Immobile unica punta alle spalle di Luis Alberto.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Fabian; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lukaku, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi

Napoli-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.