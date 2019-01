Il Napoli fa sul serio per Lozano, previsto un incontro con l’agente Raiola in settimana. Ma il Barcellona tenta lo scippo alla Malcom

Arrivano novità importanti per quanto riguarda l’interesse del Napoli per Hirving Lozano. De Laurentiis vuole accontentare Carlo Ancelotti e ha dato il via libera al d.s. Giuntoli per chiudere in fretta e furia l’affare. La distanza tra i due club non è insormontabile: 40 milioni la domanda del PSV, 30 milioni più Younes l’offerta degli azzurri. In settimana dovrebbe esserci un incontro con l’agente di Chucky, Mino Raiola, per provare a definire i dettagli della strategia. Anche perché c’è un ostacolo in più per i partenopei: il Barcellona.

Secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, Valverde avrebbe messo gli occhi sul promettente esterno messicano. La concorrenza dei blaugrana non solo rischierebbe di scatenare un’asta ma anche di perdere il giocatore a lungo corteggiato. Lozano è sicuramente uno dei più brillanti prospetti del calcio mondiale, e in Russia ha dato sfoggio delle sue migliori qualità. Il Barcellona potrebbe tentate lo scippo come fu in estate per Malcom, a un passo dall’approdo alla Roma. Nelle prossime settimane si avranno novità in merito, con il Napoli ancor di più intenzionato a chiudere l’affare adesso per far arrivare Chucky in estate.