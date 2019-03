Napoli, Milik essenziale ed inarrestabile: che numeri per il polacco

Napoli, Milik sempre più essenziale ed inarrestabile: segna un gol ogni 40 palloni toccati. Solo Piatek regge il confronto

Arkadiusz Milik sta vivendo la sua miglior stagione da quando è in italia, grazie alla continuità fisica ritrovata. Questo è confermato anche dai numeri: il polacco va in gol con una straordinaria continuità, con una rete segnata ogni 105 minuti, il migliore nella nostra Serie A.

Ma non solo: Arek è primo anche in un’altra classifica. Infatti il centravanti del Napoli segna un gol ogni 40 palloni toccati, con un tocco in meno rispetto a Piatek e addirittura 9 rispetto a Quagliarella, unici due a reggere il confronto.