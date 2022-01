Napoli, Osimhen: «Contento di essere tornato. Testa alla prossima» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha festeggiato il suo ritorno in campo. Il messaggio del nigeriano sui social

Serata di grandi notizie per il Napoli. Gli azzurri riscattano il ko di Coppa Italia e vincono a Bologna, nella partita in cui è tornato in campo anche Victor Osimhen.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Questo il messaggio del nigeriano sui social: «È così bello essere tornato! Solida performance dei ragazzi. Testa alla prossima, DIO è il più grande».