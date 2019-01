Napoli, paradosso Ancelotti: solo 0-0 per una formazione superoffensiva

Ancelotti schiera un Napoli a trazione offensiva contro il Milan ma ottiene un pareggio a reti inviolate: le scelte del mister

Lo 0-0 tra Milan e Napoli è un risultato abbastanza insolito: l’ultimo era datato 2012. Eppure, Carlo Ancelotti aveva scelto un undici titolare particolarmente offensivo. Per affrontare i rossoneri del suo ex giocatore Gennaro Gattuso, il tecnico dei partenopei ha schierato insieme ben 4 attaccanti: Dries Mertens, Arkadiusz Milik al centro e Lorenzo Insigne e José Callejon sulle corsie laterali. Inoltre, in mezzo al campo hanno preso parte al match dal 1′ giocatori col vizio del gol come Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, oltre a un terzino di spinta come Kevin Macuilt. Ciononostante, i milanesi si sono ben difesi, evitando il peggio. Il tecnico dovrà fare le giuste valutazioni e scegliere se confermare comunque questa formazione spregiudicata a dispetto degli scarsi risultati ottenuti a San Siro.