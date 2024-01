Napoli-Salernitana: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Diego Armando Maradona andrà in scena il derby campano di Serie A tra Napoli e Salernitana: ecco le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Diego Armando Maradona andrà in scena il derby campano di Serie A tra Napoli e Salernitana. Gli azzurri allenati da Walter Mazzarri arrivano alla gara dopo la pesante sconfitta contro il Torino e la decisione del ritiro scelta da De Laurentiis per dare una scossa alla squadra. Dall’altra parte c’è la formazione di Inzaghi, ferita dopo il doppio pesante ko contro la Juventus (6-1 in Coppa Italia e 2-1 in rimonta all’Arechi). In palio punti importanti per la classifica tra Europa e salvezza. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Napoli-Salernitana

Il Napoli dovrà fare a meno di Meret e Natan (infortunati), Osimhen e Anguissa (convocati per la Coppa d’Africa). Mazzarri dovrà fare di necessità virtù ma con divers ballottaggi soprattutto nel ruolo di prima punta con Simeone avanti rispetto a Raspadori. Dal lato Salernitana invece Inzaghi punta a confermare in parte la formazione vista contro la Juve: potrebbe esserci la novità Martegani, pienamente recuperato, dal 1′.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Cajuste, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia, Legowski, Martegani, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. F. Inzaghi.

Napoli-Salernitana: l’orario e dove vederla

Napoli-Salernitana aprirà insieme a Genoa-Torino la ventesima giornata della Serie A, la prima del girone di ritorno. Al Diego Armando Maradona, l’orario del fischio d’inizio è fissato per le ore 15 e sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sull’App scaricabile su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.