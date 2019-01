Napoli-Sassuolo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Sassuolo in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere l’incontro degli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019

Il Napoli, reduce dal successo per 3-2 in campionato contro il Bologna, fa il suo esordio in Coppa Italia davanti al suo pubblico del San Paolo contro il Sassuolo, nel match valido per gli ottavi di finale. La squadra partenopea si ritrova davanti ad un avversario ostico e per conquistarsi un posto tra le prime otto del torneo dovrà impegnarsi al massimo. Gli emiliani, invece, entrati nella competizione al terzo turno, hanno sino ad ora fatto fuori Ternana e Catania. La gara è in programma domenica 13 gennaio alle ore 20:45. Chi riuscirà a conquistare il pass per gli ottavi, dovrà poi sfidare la vincente della gara Sampdoria-Milan.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:30. La sfida sarà visibile inoltre in streaming sulla piattaforma RaiPlay in versione Browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Infine è possibile seguire Napoli-Sassuolo in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Sassuolo

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: domenica 13 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in streaming: Rai 2- RaiPlay

Stadio: Stadio San Paolo (Napoli)

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova

Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni

NAPOLI – Ancelotti non vuole abbandonare anche la Coppa Italia come successo con la Champions League e proverà a conquistare il successo, tenendo contro comunque del campionato dove i punti di distacco con la Juventus sono già 9. In campo contro il Sassuolo si prevede, dunque, un turnover ragionato con Karnezis tra i pali e la difesa composta da Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam. A centrocampo torna Ounas sulla fascia insieme a Fabian Ruiz, mentre per vie centrali dovrebbero esserci Rog e Zielinski, turno di riposo per Allan. In attacco la coppia offensiva sarà formata da Insigne e Milik, con Mertens in panchina.

SASSUOLO – La formazione di De Zerbi vuole subito mettere nel dimenticatoio la pesantissima sconfitta interna per 2-6 rimediata contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato. Il primo obiettivo societario è quello di centrare la qualificazione alla prossima Europa League e, dunque, il tecnico neroverde potrebbe apportare numerose modifiche alla formazione tipo. In porta spazio a Pegolo, al posto del titolare Consigli, in difesa ci saranno invece probabilmente Lirola, Magnani, Ferrari e Rogerio. Modifiche anche a centrocampo dove Duncan e Locatelli lasciano il posto a fianco a Sensi a Bourabia e Magnanelli. Tridente offensivo composto, invece, da Berardi, Matri e Di Francesco, quest’ultimo in ballottaggio con Djuricic.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Rog, Zielinski, Fabian Ruiz; Verdi, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Magnanelli; Berardi, Matri, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

