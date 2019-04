Napoli, senti Pires: «Con Ancelotti è la favorita in Europa League»

Napoli, parla l’ex leggenda e ora dirigente dell’Arsenal, Pires: elogiando Ancelotti, mette gli azzurri tra i favoriti in Europa League

Si avvicinano i quarti di Europa League, che vedono l’Italia rappresentata solo dal Napoli. Gli azzurri sono attesi ad una difficile sfida con l’Arsenal. A questo proposito ha parlato Robert Pires. L’ex ala, ora dirigente dei Gunners, ha elogiato gli azzurri: «La sfida con il Napoli è difficile. Quando il Napoli è uscito dalla Champions, ho avvisato subito i miei colleghi al club che adesso sarebbe arrivata in Europa League una nuova favorita».

Pires tesse le lodi soprattutto di Carlo Ancelotti: «Con un allenatore come Ancelotti che è uno dei più bravi, non puoi non essere tra i favoriti dell’Europa League. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Ancelotti perché avrei appreso tanto da lui. È uno dei migliori allenatori del calcio mondiale».