Napoli-Spal: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Spal, 17ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Napoli-Spal di fronte alle ore 15.00 allo stadio San Paolo di Napoli per la 17^ giornata di Serie A 2018/2019. Gli azzurri di Carlo Ancelotti sono situati al secondo posto e sono reduci da tre vittorie consecutive contro Atalanta, Frosinone e Cagliari: otto i punti di distanza dalla Juventus capolista, turno favorevole per accorciare dato il big match tra bianconeri e Roma in programma questa sera. Gli ospiti, invece, cercano la vittoria che mancano da troppo tempo: tre pareggi di fila che hanno messo in discussione mister Leonardo Semplici, a caccia di conferme dopo un buon avvio di stagione.

Napoli-Spal: diretta live e sintesi

Diretta live dalle 15

Napoli-Spal: formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Rog, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti.

SPAL (3-5-2): non comunicata.

ARBITRO: La Penna.

Napoli-Spal: probabili formazioni e pre-partita

Carlo Ancelotti ha detto di non pensare già alla sfida del 26 dicembre contro l’Inter in conferenza stampa, ma difficilmente vedremo in campo dal 1′ Koulibaly e Insigne: diffidati, il difensore e l’attaccante verranno tenuti a riposo. Maksimovic in vantaggio su Luperto per sostituire il senegalese, mentre davanti spazio al tandem Mertens-Milik. In casa Spal nessuna novità degna di nota rispetto all’ultima uscita, con Leonardo Semplici che dovrebbe preferire Valoti a Missiroli, acciaccato. Davanti ci sarà Petagna al fianco di capitan Antenucci.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Hamsik, Ruiz; Milik, Mertens. Allenatore: Carlo Ancelotti.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; M. Lazzari, Valoti, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Leonardo Semplici.

Napoli-Spal: i precedenti

Sono 30 i precedenti tra Napoli e Spal, bilancio che sorride agli azzurri: 16 vittorie partenopee, 5 pareggi e 9 vittorie spalline. L’ultimo confronto al San Poali risale al 18 febbraio del 2018, risultato di 0-1. Per trovare l’ultima vittoria della Napoli dobbiamo tornare al 30 novembre del 1962: 4-2 per la formazione di Ferrara. L’ultimo X, invece, è del 7 febbraio 1960: risultato di 2-2.

Napoli-Spal: l’arbitro

Napoli-Spal sarà diretta da Federico La Penna della sezione di Roma, assistito da Marrazzo e Valeriani. Il quarto uomo sarà Maggioni con Pairetto e Di Meo al Var. Professionista dal 2000, il fischietto capitolino ha raccolto otto presenze in questa prima parte di stagione, 7 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Primo incrocio con la formazione di Carlo Ancelotti, mentre ha già incontrato gli ospiti in Juventus-Spal, gara terminata 2-0. 32 le ammonizioni e 2 le espulsioni per doppio giallo, nessun rigore assegnato fin qui.

Napoli-Spal Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.