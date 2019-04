Hernan Ospina, suocero di James Rodriguez, ammicca all’Italia e al Napoli: «Con Ancelotti ha un bel rapporto, spero possano ritrovarsi al Napoli»

Spesso dichiarazioni rilasciate da amici e familiari, aprono a suggestioni di mercato intriganti. L’ultima di queste è quella di un possibile futuro di James Rodriguez al Napoli. Ad aprire a tale scenario è Hernan Ospina, padre del portiere partenopeo e suocero del giocatore colombiano.

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Hernan Ospina lascia intendere che un futuro azzurro per James Rodriguez sarebbe tutt’altro che da scartare: «Se è possibile un suo approdo al Napoli? Sì, credo che un giorno a James farebbe piacere venire in Italia e in un club come il Napoli. Tutti i colombiani vorrebbero giocare in A, ce ne sono già tanti e stanno facendo bene. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo l’appeal del campionato italiano è aumentato. Inoltre James conosce molto bene Ancelotti. Mia figlia Daniela mi ha confermato che i due hanno un bel rapporto. Mi auguro che possano ritrovarsi al Napoli,piacerebbe non soltanto a lui ma a tutta la nostra famiglia».