Napoli i tifosi vogliono James e De Laurentiis risponde: «Ci vuole pazienza»

Aurelio De Laurentiis ha incontrato i tifosi nel ritiro a Dimaro, i quali gli hanno chiesto a gran voce l’acquisto di James Rodriguez

Aurelio De Laurentiis ha incontrato i tifosi del Napoli nel ritiro di Dimaro e si è intrattenuto con loro per un paio di minuti dentro lo store del club azzurro.Successivamente è entrato nella tribuna riservata ai sostenitori, che hanno chiesto di nuovo l’arrivo di un top player. «Compraci James», il coro intonato dai tifosi presenti che hanno trovato la risposta di De Laurentiis.

«Mi piacerebbe fare foto con ognuno di voi, ma è impossibile. Per quanto riguarda quello che voi avete più a cuore, cioè il mercato, bisogna avere pazienza. Il mercato chiude il 2 settembre, quindi da qui alla fine possono capitare tantissime cose e noi siamo a trattare con chiunque ci interessi ma che sia corretto e giusto per il gioco. Non acquisto per fare scena. E’ chiaro il ragionamento? Non ho bisogno di avere più abbonamenti, ho bisogno di vincere e per vincere bisogna usare la testa»