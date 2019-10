Napoli-Verona, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Verona streaming e probabili formazioni: i partenopei ospitano gli scaligeri nell’8ª giornata del campionato di Serie A

Il Napoli di Carlo Ancelotti riparte dopo la sosta per le Nazionali, sfidando il Verona di Ivan Juric nell’anticipo dell’8ª giornata di Serie A. I partenopei sono attualmente quarti in classifica con 13 punti, gli scaligeri si trovano in 10ª posizione con 9 punti. Napoli-Verona: la partita si giocherà sabato 19 ottobre 2019 alle ore 18.00 nello scenario dello Stadio San Paolo di Napoli.

Napoli-Verona sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Napoli-Verona

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 19 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì



Le probabili formazioni

NAPOLI – Ancelotti si affiderà al 4-4-2 e in attacco potrebbe affidarsi alla coppia composta dallo spagnolo Fernando Llorente e da Mertens. Sulle fasce Callejón e Insigne, con Allan e Fabian Ruiz in mezzo. Dietro al centro della difesa Koulibaly, scontata la squalifica, riprenderà il suo posto accanto a Manolas, mentre i terzini dovrebbero essere Di Lorenzo a destra e Ghoulam a sinistra. In dubbio Lozano, che ha rimediato una contusione alla caviglia in Nazionale.

VERONA – Juric confermerà il 3-4-2-1 ma potrebbe operare qualche variazione di uomini. K.o. per infortunio Di Carmine e Pazzini, al centro dell’attacco agirà ancora una volta il polacco Stepinski. Alle sue spalle potrebbero giocare dal 1′ Pessina e Salcedo, preferiti a Verre e Zaccagni. Centrocampo invariato con Faraoni e Lazovic sulle corsie laterali, Veloso in regia e Amrabat al suo fianco. Dietro, davanti all’estremo difensore Silvestri, Kumbulla e Gunter affiancheranno Rrahmani.



NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; F. Llorente, Mertens. All. Ancelotti

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Salcedo; Stepinski. All. Juric

