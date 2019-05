Napoli, Zielinski: ormai è lui il mediano davanti alla difesa

Anche in Bologna-Napoli, Zielinski ha giocato da mediano. Il centrocampista polacco sta avendo una evoluzione tattica in questa annata

In questo finale di stagione del Napoli, Ancelotti ha dato fiducia a Zielinski davanti alla difesa. Sempre visto come giocatore offensivo, il polacco è quindi diventato cardine tanto nella prima costruzione quanto in protezione della difesa in fase di non possesso.

Come si vede nella foto sopra, Zielinski ha fatto da vertice basso, col resto della squadra più alta. L’ex Empoli è stato il secondo giocatore partenopeo per passaggi totali, ben 65. Vedremo quale sarà la sua evoluzione tattica in futuro.