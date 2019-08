Nasce Giorgio Chiellini, pilastro della Juve e della Nazionale – 14 agosto 1984 – VIDEO

Il 14 agosto di 35 anni fa, a Pisa, nacque Giorgio Chiellini, uno dei difensori più apprezzati del mondo e capitano della Juve e della Nazionale

Era il 14 agosto 1984 quando, a Pisa, nacque Giorgio Chiellini insieme a Claudio, suo gemello e procuratore. Il difensore, cresciuto nelle giovanili del Livorno e approdato alla Juve nel 2004, gioca in bianconero in pianta stabile dal 2005. In questi 14 anni il numero 3 ha vinto numerosi trofei: 8 scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe.

Punto fermo anche della Nazionale italiana, con la quale ha esordito nel 2004 e raggiunto le 100 presenze (attualmente è a 103) e segnato ben 8 gol. Giorgio Chiellini è uno dei pochi calciatori ad aver conciliato la vita sportiva con la carriera accademica: il difensore è laureato in Economia e Commercio e successivamente ha conseguito la magistrale in Business Administration con votazione 110 e lode.