Nasce la Rappresentativa Davide Astori: la Fiorentina regala le maglie

Nasce la Rappresentativa Davide Astori per un torneo giovanile: la Fiorentina, entusiasta, regala le maglie alla squadra

L’amore per Davide Astori, fortunatamente, non svanisce, anzi appare ogni giorno sotto diverse forme. Questa è forse una di quelle più piacevoli. In occasione della quindicesima edizione della Coppa Valbrembana, è stata fondata una rappresentativa giovanile che porta il nome di Davide Astori.

La Fiorentina è entusiasta di questa iniziativa e ha quindi pensato di regalare le divise alla squadra. La Rappresentativa Davide Astori vestirà dunque il viola, il colore con il quale Astori si è affermato nel mondo del calcio, creando un ricordo indelebile per tutti i tifosi, fiorentini e non.