Nazionale, il Gallo torna a cantare: così Belotti ha riconquistato Mancini. L’attaccante del Torino torna tra i convocati del ct

Il canto del Gallo tornerà a risuonare nel cielo azzurro Nazionale. Andrea Belotti è stato (ri)convocato da Roberto Mancini, dopo l’ultima inaspettata esclusione di marzo, per le sfide contro Grecia e Bosnia in programma rispettivamente il 6 e l’11 giugno. L’attaccante granata compare nel nutrito pacchetto di avanti composto da El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Pavoletti, Poliano e Quagliarella.

Maxi convocazioni a parte, a giocare in favore dell’ex Palermo gli ottimi argomenti proposti in questo finale di stagione: 8 centri in campionato (più della del bottino stagionale) sono arrivati proprio da marzo in poi.