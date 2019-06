Nazionale, la stoccata di Mancini a Balotelli: «Può fare di più» – VIDEO

Ancora una volta Roberto Mancini ha preferito lasciare a casa Mario Balotelli. Il tecnico lo ha bacchettato in conferenza stampa

Anche per questa volta Mario Balotelli sarà costretto a guardare la Nazionale da casa sua. Roberto Mancini non l’ha inserito nella lista dei convocati, preferendogli gente come Belotti, Immobile, Pavoletti, Kean e la sorpresa (mica tanto) Grifo. Prime punte con caratteristiche differenti, insomma. Non importa al CT se l’attuale giocatore del Marsiglia sia cresciuto sotto la sua ala protettiva. Sì, perché a farlo debuttare in Serie A nel lontano 2007 fu proprio lui. La convocazione in maglia azzurra va sempre sudata e meritata.

E, secondo Mancini, Balotelli non si è attualmente guadagnato la chiamata. L’ha punzecchiato, come al solito, per incentivarlo a far meglio: «Può fare molto di più, quando gioca al 100% vale per quattro giocatori invece si accontenta di farlo a livelli bassi e per me non va bene. Ha dodici mesi per tornare in Nazionale e dipende solo da lui». Sono certamente consigli di un tecnico che parla al classe ’90 come se fosse un papà. E con un pizzico di rammarico, perché tutti conosciamo le potenzialità di Balotelli. Che in Nazionale non si ammirano da quasi un anno.