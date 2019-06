Ndombele nel mirino della Juve: sorpreso il Tottenham

La Juve si inserisce nell’affare che avrebbe dovuto portare Ndombele al Tottenham. Le ultime sul possibile affare bianconero

Fabio Paratici lavora sul mercato in attesa di un allenatore. La Juve ha messo gli occhi su Ndombele, che sembrava vicinissimo al Tottenham: per centrocampista gli Spurs avrebbero offerto meno dei 75 milioni richiesti dal Lione, circa 50, e l’affare sarebbe dunque bloccato.

Come riporta The Guardian, la Juve ha approfittato della situazione per inserirsi nella trattativa e convincere il club francese. Il centrocampista piace alla dirigenza bianconera già da tempo. Paratici nei giorni scorsi è volato a Lione proprio per parlare con la società.