Il difensore brasiliano Rodrigo Caio lascia il San Paolo ma non verrà in Serie A: ha firmato con il Flamengo, niente Milan o Roma.

Il centrale difensore brasiliano Rodrigo Caio lascia il San Paolo ma non giocherà in Serie A. A lungo inseguito da Milan e Roma, il classe 1993 ha firmato con un altro club brasiliano, il Flamengo, che ha ufficializzato il suo acquisto sui suoi canali ufficiali. I rossoneri del resto, recuperato Musacchio e riscoperto Abate nel ruolo di centrale, hanno come priorità degli innesti a centrocampo e in attacco, mentre i giallorossi non hanno mai formalizzato l’interesse per il giocatore con un’offerta ufficiale e potrebbero optare per un obiettivo meno oneroso sul piano economico.

Il Flamengo ha sborsato 6 milioni di euro per rilevare il 45% del cartellino del giocatore, che ha firmato un contratto di 4 anni con la società rubro-negra.

CHEGOU! RODRIGO CAIO É DO FLAMENGO! https://t.co/uIXQq69sMY — Flamengo (@Flamengo) December 29, 2018

CALCIOMERCATO ROMA, CAIO E MILITAO NEL MIRINO