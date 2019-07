Nicolato Under 21, la promozione è il giusto premio al suo percorso

Nicolato è il nuovo commissario tecnico dell’Italia Under 21. Una promozione meritata per il veneto, forte della grande esperienza maturata

Nel corso della giornata è arrivata l’ufficialità di Paolo Nicolato come nuovo commissario tecnico dell’Italia Under 21. Una scelta che, per certi versi, poteva essere nell’aria dopo la conferenza stampa d’addio di Gigi Di Biagio. Troppa la delusione del recente europeo per proseguire con l’allenatore romano.

Spazio, quindi, alla tanta gavetta del mister veneto, che ha in curriculum la panchina della Nazionale Under 18, Under 19 e, in ultimo, Under 20. Un percorso intenso che ha portato fino a questa meritata promozione. In ultimo il Mondiale con la selezione Under 20 con cui ha guadagnato la medaglia di legno, venendo sconfitti solamente in semifinale da quelli che poi sarebbero diventati i campioni del mondo, ovvero l‘Ucraina. Non si può far altro che augurargli buon lavoro.