Nuovo stadio Cagliari: approvata nuova variante, Giulini soddisfatto

Il presidente del Cagliari Giulini, annuncia l’esito positivo della votazione nel comune sardo, riguardo alla variante per il nuovo stadio.

Altro passo in avanti considerevole per quello che sarà il nuovo impianto sardo, ad esternare tutta la sua soddisfazione, è stato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini. Poco dopo l’esito positivo della votazione ha effettuato un tweet, per complimentarsi con il consiglio comunale, che ha dato l’ok alla variante, per l’ampliamento del nuovo stadio del club rossoblù.

La maggioranza è stata netta, ben 15 i voti favorevoli, 6 astenuti e nessun contrario. Sempre durante la riunione in comune, sono state rese note anche le cifre preventive dell’investimento, l’esborso economico complessivo sarà di 76 milioni e 705 mila euro.

Giulini sta mantenendo le promesse fatte al suo arrivo, la costruzione del nuovo stadio a Cagliari, è sempre stato uno dei suoi chiodi fissi, oggi si è passato un altro step importante. Parlando di tempi, si prevede che occorrerà attendere ancora dai 12 ai 18 mesi, per poter vedere posata la prima pietra nella nuova struttura.

Il Cagliari si avvicina al suo grande sogno, quello di disporre di uno stadio di proprietà, che se verrà realizzato, permetterà al club sardo, di compiere un grande salto in avanti nel calcio italiano.