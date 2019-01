Steven Nzonzi categorico sulla vicenda Koulibaly: il centrocampista francese si schiera con il difensore del Napoli sulla questione razzismo

Steven Nzonzi, protagonista di un botta e risposta con i tifosi giallorossi sulla piattaforma social Reddit, si schiera al fianco del difensore del Napoli per quanto riguarda la questione razzismo.

Alla domanda in merito ai vergognosi cori razzisti nei confronti di Koulibaly durante il match Inter–Napoli dello scorso 26 dicembre, il centrocampista francese ha individuato, dal suo punto di vista, una falla nel calcio italiano: «Io credo che ci sia un problema di razzismo perché è successo già tante volte. Ci dovrebbero veramente lavorare su. Sicuramente non avrebbero dovuto punire Koulibaly perché in queste situazioni ti devi mettere nelle condizioni del calciatore. Nessuno può sapere come reagisci fino a quando non succede a loro. È veramente doloroso per ogni calciatore subire i “boo” in quella maniera».

L’ex Siviglia sposa in toto la linea tracciata in primis da Carlo Ancelotti sull’atteggiamento da assumere in campo in questa situazione: «Lasciare il campo potrebbe essere una soluzione per questi episodi. Penso che la reazione debba essere dura e ferma, altrimenti non cambierà nulla. Una reazione cosi forte li farà riflettere due volte prima di compiere certe azioni».