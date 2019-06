Odegaard, centrocampista del Real Madrid finito nel mirino del Milan, ha addosso gli occhi di altri due top club

Il Milan ha puntato non solo Ceballos in casa Real Madrid, ma anche Odegaard. Il centrocampista blancos piace molto in casa rossonera, ma non solo.

Come spiega il Mundo Deportivo, sul giocatore norvegese c’è il forte interesse di Bayer Leverkusen e Real Sociedad. Secondo il quotidiano iberico, il centrocampista sceglierà la sua prossima squadra tra il club tedesco e quello spagnolo.