Il centrocampista norvegese ha ricordato il giorno dell’esordio con il Real Madrid: ecco le sue parole

Un giorno che difficilmente dimenticherà quello dell’esordio per Odegaard con il Real Madrid. Il centrocampista norvegese lo ha ricordato in un’intervista.

«Giocare per la migliore squadra del mondo è un sogno diventato realtà. Per me è stato un gran giorno».