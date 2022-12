Olanda e Inter, super Dumfries: ma quanto spinge?

In queste prime 4 partite dei Mondiali in Qatar, Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, ha sfoggiato tutte le sue qualità

Due assist determinanti che hanno messo in condizione di battere a rete piuttosto agevolmente prima Depay e poi Blind, che gli ha restituito il favore permettendogli di mettere il sigillo del 3-1 sulla partita. La gara di Dumfries è stata fantastica, gli Usa non sono proprio riusciti a contenerlo.

In queste prime 4 partite di Qatar 2022 l’esterno orange garantisce una notevole spinta. E gioca molto avanti: il 33% dei palloni vengono toccati sulla destra in zona avanzata. Un dato non nuovo con Van Gaal, la percentuale è identica a quella registrata in nazionale in Nations League. Ed è leggermente superiore rispetto a ciò che succede conl’Inter in Serie A (30%) e Champions League (29%). In ogni caso, un vero e proprio attaccante aggiunto