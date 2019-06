Oriali verso il doppio ruolo: sarà nell’Italia e nell’Inter

Gabriele Oriali verso il doppio ruolo. Il dirigente sembra pronto a ricoprire il ruolo di Team Manager all’Italia e all’Inter

Potrebbe ricoprire un doppio ruolo Lele Oriali. Il dirigente, da cinque anni team manager dell’Italia, è stato richiamato dall’Inter per entrare in dirigenza nel nuovo corso firmato Conte.

Come spiega Sky Sport, l’ex calciatore ricoprirà un doppio ruolo: sarà nella dirigenza della Nazionale, come ha fatto negli ultimi anni, ma anche in quella nerazzurra, dove farà da raccordo tra società e calciatori.