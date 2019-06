Oriali torna all’Inter: già a lavoro in attesa dell’ufficialità

Lele Oriali è pronto a tornare all’Inter. Dopo le gare con Grecia e Bosnia, l’ex giocatore lascia la Nazionale per tornare a Milano

Conte, nella sua esperienza all’Inter, potrà contare su Lele Oriali, che è pronto a lasciare il ruolo di coordinatore della Nazionale ricoperto negli ultimi anni. L’ex giocatore, dopo le gare contro Grecia e Bosnia, è pronto a dire addio ai colori azzurri per riabbracciare quelli nerazzurri.

Come spiega il Corriere dello Sport, nonostante ancora manchi l’ufficialità (che potrebbe arrivare nei prossimi giorni), il dirigente è già a lavoro con l’Inter. Oriali ha iniziato già a ieri a lavorare per il suo nuovo club: sarà il punto di riferimento della società per i rapporti con tecnico e calciatori.