Victor Osimhen, attaccante classe ’98, potrebbe sbarcare presto in Italia. Piaceva al Milan ma può finire all’Atalanta

C’è Victor Osimhen nel mirino dell’Atalanta. Il calciatore nigeriano, attaccante classe 1998, ha disputato una buona annata in Belgio con la maglia del Charleroi e ora potrebbe sbarcare in Italia.

Dopo 20 gol in Belgio, il nigeriano potrebbe misurarsi con la A. Secondo il portale Dhnet.be la Dea è vicina all’accordo per 15 milioni di euro. Il giocatore, riscattato per 3,5 milioni dal Wolfsburg, piaceva anche al Milan.