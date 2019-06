Padoin saluta il Cagliari, Morata: «Vieni all’Atletico!»

Simone Padoin annuncia il suo addio al Cagliari e l’ex compagno in bianconero Morata lo invita all’Atletico Madrid

Oggi Padoin ha annunciato il suo addio al Cagliari dopo tre anni passati nel club sardo. Il centrocampista, con un lungo messaggio sui social, ha fatto sapere di non aver rinnovato e dunque di salutare la squadra sarda. Morata, suo ex compagno alla Juve, ha pensato ad un’ipotesi per il futuro.

«Vieni all’Atletico Pado!» ha scritto l’attaccante spagnolo, che adesso milita proprio nelle fila dei Colchoneros. Un commento certamente ironico, ma che sicuramente avrà strappato un sorriso al “Talismano”.