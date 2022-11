Brunori non basta, il Palermo non segna

Può sembrare un paradosso per una squadra che in Brunori il vice-cannoniere del torneo, in compagnia di Antenucci e alle spalle di Cheddira che parteciperà al Mondiale. Ma il problema che sta condizionando la classifica del Palermo, riducendolo a stare di un solo punto sopra la zona calda, è proprio la penuria di gol. I rosanero ne hanno collezionati 14 in 13 giornate e solo altre 5 squadre hanno fatto di peggio: Como, Venezia, Benevento, Cittadella e Perugia. Ad

appesantire il bilancio e a far riflettere il tecnico Eugenio Corini ci sono tre altre considerazioni:

1) Solo la rete di Segre arriva dal centrocampo. Un reparto che evidentemente può e soprattutto deve fare molto di più

2) Ci sono stati ben 5 incontri senza andare in gol. La regolarità offensiva è uno dei presupposti per tentare di scalare la classifica.

3) Fuori casa va male. I pochi gol in trasferta (5) portano ad avere raccolto un bottino di punti fuori dalla Sicilia da squadra da retrocessione. Urge una correzione di rotta