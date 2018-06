Palermo-Venezia: le info per streaming e diretta tv della semifinale dei playoff di Serie B, in programma domenica 10 giugno 2018 alle ore 18,30

Palermo-Venezia: allo stadio ‘Renzo Barbera’ si decide la prima finalista dei playoff di Serie B. Dopo il risultato della semifinale d’andata, l’1-1 maturato a Venezia mercoledì scorso, la squadra rosanero ha due risultati su tre a disposizione per passare il turno. In virtù del miglior piazzamento in classifica al termine del campionato, infatti, la formazione di Roberto Stellone può garantirsi l’accesso in finale con una vittoria o un pareggio (con qualsiasi risultato). La squadra di Filippo Inzaghi, invece, deve vincere per poter raggiungere la finalissima (andata 13 giugno, ritorno 16 giugno) che si giocherà contro la vincente dell’altra semifinale, Frosinone-Cittadella.

Palermo-Venezia potrà essere seguita in diretta tv sui canali satellitari Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 2 a partire dalle ore 18,30 di domenica 10 giugno 2018. Per gli abbonati dell’emittente sarà possibile seguire la partita anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). La cronaca in diretta della gara sarà poi trasmessa anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1. Inoltre, gli aggiornamenti di Palermo-Venezia saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Palermo-Venezia, probabili formazioni

Qui Palermo: Stellone potrebbe passare al 4-4-2. Con Pomini tra i pali, difesa a 4 verso la conferma con Rispoli, Bellusci, Rajkovic e Aleesami. A centrocampo, Coronado può essere arretrato sulla corsia di sinistra a formare la linea con Jajalo, Gnahoré e Rolando. In atatcco dovrebbe partire titolare la coppia Moreo-La Gumina.

PALERMO (4-4-2): Pomini; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Rolando, Gnahoré, Jajalo, Coronado; Moreo, La Gumina.

Qui Venezia: Inzaghi verso la conferma del 3-5-2 con Audero in porta, Andelkovic, Modolo e Domizzi in linea di difesa; a centrocampo pronti Bruscagin, Falzerano, Stulac Pinato e Garofalo; in attacco, probabile impiego di Gejijo dal 1′ insieme a Marsura.

VENEZIA (3-5-2): Audero; Andelkovic, Domizzi, Modolo; Bruscagin, Pinato, Stulac, Falzerano, Garofalo; Marsura, Geijo.

Palermo-Venezia, curiosità e statistiche

Sono 48 i precedenti ufficiali tra Palermo e Venezia : bilancio equilibrato con 18 vittorie rosanero, 15 pareggi e 15 successi dei lagunari.

e : bilancio equilibrato con 18 vittorie rosanero, 15 pareggi e 15 successi dei lagunari. Il Palermo ha giocato la sua ultima stagione in massima serie nel 2015/2016, mentre il Venezia manca in Serie A dalla stagione 2001/2002.

ha giocato la sua ultima stagione in massima serie nel 2015/2016, mentre il manca in dalla stagione 2001/2002. Nei due confronti dell’ultimo campionato, risultati di 0-0 a Palermo e 3-0 a favore del Venezia al ‘Penzo’.

Le due squadre hanno chiuso il campionato rispettivamente al quarto e quinto posto: Palermo con 71 punti, Venezia con 67.

Palermo-Venezia, l’arbitro della partita

Palermo-Venezia sarà diretta dall’arbitro Gianluca Aureliano di Bologna. Gli assistenti saranno Villa e Baccini. Dei Giudici designato quarto uomo, Marinelli e Marini gli addizionali.