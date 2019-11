Paletta Monza, ora è ufficiale: contratto fino al 2022

È arrivato il comunicato ufficiale: Gabriel Paletta è un nuovo giocatore del Monza. Per il difensore contratto fino al 2022

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, è arrivato il comunicato ufficiale. Gabriel Paletta è un nuovo giocatore del Monza. Intesa totale già raggiunta tra le parti nelle scorse ore, adesso è arrivato anche il comunicato della società di Silvio Berlusconi. Ecco il comunicato.

«L’A.C. Monza S.p.A comunica di aver tesserato il calciatore Gabriel Alejandro Paletta fino al 30 giugno 2022. Nato il 15 Febbraio 1986 a Buenos Aires il difensore naturalizzato italiano ha indossato la maglia Azzurra in tre occasioni nel 2014. In carriera ha vestito maglie di assoluto livello: uscito dalle giovanili del Banfield, a 19 anni viene convocato dalla nazionale Albiceleste Under 20 insieme a Messi e vince i mondiali di categoria. Dopo una breve esperienza al Liverpool, Paletta torna in Argentina al Boca Juniors dove gioca la finale di Coppa del Mondo per Club contro il Milan nel 2007»